«Спартак» — СКА: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Спартак» – СКА.

Ставка: победа СКА за 2.38.

«Самое ожидаемое событие пятницы состоится в Москве на Ходынском поле, где столичный «Спартак» примет питерский СКА.

Подопечные Алексея Жамнова после Нового года только проигрывают, а всего у них уже четыре поражения подряд. Последнее произошло в Минске 9 января, где красно-белые уступили 1:3. И сейчас спартаковцы хотя и продолжают бороться за лидерство, но это, скорее всего, формально. Но 67 очков после 50 матчей у них есть и текущее третье место. Пока.

Ну а СКА рвётся наверх. 10 января команда Романа Ротенберга играла в Балашихе после двух домашних поражений подряд от ярославского «Локомотива» (1:2) и магнитогорского «Металлурга» (1:2, ОТ). И разгромила хозяев – 4:0. Свой второй «сухарь» за армейцев оформил Никита Серебряков, а Арсений Грицюк дубль. Забросили свои очередные шайбы и Сергей Толчинский с Василием Глотовым. А СКА набрал уже 66 очков после 49 матчей.

В этом сезоне «Спартак» и СКА играли три раза. Москвичи выиграли в Санкт-Петербурге 3:0 (12 сентября) и в столице 3:2 (6 ноября), забросив победную шайбу с финальной сиреной. СКА победил дома 23 ноября 3:2.

Сейчас команда с берегов Невы просто сильнее. И гости одержат победу в основное время», — сказал Емелин.