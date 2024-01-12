«Спартак» – СКА: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ 12 января

Хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» – СКА.

Ставка: победа СКА за 2.43.

«Спартак» принимает СКА. Я думаю, что Илья Ковальчук сыграет за «Спартак». Мы помним, как он выступал в СКА и брал там Кубки Гагарина. И вообще здесь будет невероятная интрига и большой рейтинг у этого хоккея.

«Спартак» находится в таком состоянии, что у него четыре поражения подряд, причём серия тянется ещё с прошлого года. Он проиграл «Витязю», борется и сражается с «Динамо» — уступал 0:2, ушёл в овертайм и проиграл 2:3 из-за ошибки вратаря. ЦСКА набрал ход и обыграл «Спартак» 3:1, и это было достаточно очевидно, но поездка в Минск «Спартаку» не удалась – проиграл со счётом 1:3 и именно в этом матче действительно разочаровал игрой. Так что «Спартак» так или иначе на спаде.

Да, ещё не вернулся после травмы Иван Морозов, центр первого звена. Михаил Мальцев вроде бы вписался, но там ещё надо притираться. Ковальчук во втором звене сделал пять бросков, но тотальной «химии» в этом звене пока нет. То есть «Спартак» находится в стадии новой сборки.

При этом СКА сборку прошёл, команда на ходу. Конечно, бывают поражения. СКА проиграл «Локомотиву» 1:2, потом проиграл «Магнитке» 1:2 в овертайме, там был большой скандал. Но так или иначе СКА – это машина, а игра со «Спартаком» для СКА очень принципиальна. СКА на данный момент объективно сильнее, и здесь можно сыграть на кэфах, потому что кэфы на гостевую команду всегда выше.

На то, что СКА победит в основное время, 2.43 — или итоговая победа с учетом овертайма за 1.87. СКА последний очный матч у «Спартака» выиграл 3:2. Примерно что-то такое я здесь жду — то есть «Спартак» навяжет очень упорную борьбу, но, скорее всего, победит здесь СКА, потому что он объективно сильнее на этом этапе чемпионата», — сказал Лысенков.