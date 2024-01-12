«Бёрнли» — «Лутон»: прогноз Александра Елагина на матч АПЛ

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Бёрнли» — «Лутон».

Ставка: обе забьют за 1.78.

«Это будет второй матч соперников в нынешнем сезоне АПЛ. Первый состоялся 3 октября в рамках 2-го тура на стадионе «Кенилворт Роуд» и завершился победой «Бёрнли» 2:1.

Встречаются ближайшие соседи по турнирной таблице, которые располагаются в зоне вылета. Гости — «Лутон» — идут на 18-м месте, набрав после 19 матчей 15 очков. У «Лутона» игра в запасе: матч 17-го тура с «Борнмутом» в гостях был остановлен на 65-й минуте из-за трагедии с капитаном «шляпников» Томом Локьером.

Хозяева — «Бёрнли» — находятся на 19-м месте, набрав 11 очков за 20 матчей.

В прошлом сезоне обе команды выступали в Чемпионшипе. «Бёрнли» выиграл у «Лутона» на его поле 1:0, а на «Торф Мур» соперники сыграли вничью 1:1. В нынешнем сезоне «Бёрнли» крайне неудачно выступает в родных стенах, набрав в 10 матчах на «Торф Мур» всего три очка — меньше всех в лиге. В свою очередь «Лутон» на выезде взял 7 очков из 27 возможных.

У «Бёрнли» не сыграет один из сильнейших футболистов, Лука Колеошо, у которого травмировано колено; под вопросом и участие защитников Хялмара Экдаля и Чарли Тейлора, а также форварда Лайла Фостера. «Лутон» отпустил на Кубок Африки своего ведущего защитника Иса Каборе (Буркина–Фасо), травмированы хавбек Марвелус Накамба, защитники Рис Бёрк и Данни Поттс. Локьер восстанавливается после остановки сердца.

Фаворита в матче назвать сложно. Лучше поставить на голы — обе забьют», — сказал Елагин.