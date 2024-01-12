«Марсель» — «Страсбург»: во сколько начало матча Лиги 1, кто фаворит, прогнозы

12 января состоится матч 18-го тура Лиги 1 «Марсель» — «Страсбург». Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу провансальцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.54. Успех гостей оценивается в 6.15. На ничью дают коэффициент 4.30.

Букмекеры предполагают, что игра «Марсель» — «Страсбург» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча оценивается в 1.98. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен за 1.68. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.92.

Подопечные Дженнаро Гаттузо находятся на шестом месте в турнирной таблице Лиги 1, набрав 27 очков в 17 матчах. Клуб выиграл семь встреч и шесть завершил вничью. Стоит отметить, что дома провансальцы провели восемь матчей, в которых одержали шесть побед.

«Страсбург» занимает девятую строчку в турнирной таблице в Лиге 1, набрав 23 очка в 17 встречах. Клуб выиграл шесть матчей и пять завершил вничью. Стоит отметить, что на выезде «Страсбург» провёл восемь игр, в которых одержал две победы.