«Челси» — «Фулхэм»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Челси» — «Фулхэм».

Ставка: победа «Челси» за 1.68.

«Челси», если смотреть только на результаты, выступает довольно неплохо, часто выигрывает. С другой стороны, единственная важная победа у подопечных Почеттино за несколько месяцев была только в предыдущем раунде Кубка лиги — 2:1 с «Ньюкаслом». Все остальные соперники у «пенсионеров» были не такие сложные — «Престон» (4:0), «Лутон Таун» (3:2), «Кристал Пэлас» (2:1). Показательным был матч «Челси» в первом полуфинале Кубка лиги с «Мидлсбро» пару дней назад. Представитель Чемпионшипа выступил намного надёжнее, сумел отбить все атаки «синих» и переиграл их — 1:0.

«Фулхэм» на неделе играл в другом полуфинале Кубка лиги — с «Ливерпулем». Поражение в этой игре было более ожидаемо — 1:2. Хотя стоит отметить, что «дачники» вели в счёте большую часть встречи. Под конец коллектив уже не сумел сдерживать более статусного противника и дважды пропустил.

В большинстве других недавних встреч «Фулхэм» проигрывал. Хотя стоит отметить и победы команды, одна из которых неожиданно случилась в матче с «Арсеналом» (2:1). Впрочем, в таблице АПЛ коллектив всё ещё идёт ниже середины. Даже победа в этом туре не позволит «дачникам» сильно подняться в турнире.

Думаю, «Фулхэм» сегодня повторит тактику «Мидлсбро» — закроется и больше сыграет от обороны. Сам «Челси» много рисковать не станет — команда Почеттино и так часто позволяет себе проигрывать в этой АПЛ. Так что это будет игра до первого гола. И победу в ней с большей вероятностью одержит «Челси», — сказал Павлюченко.