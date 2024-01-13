«Челси» — «Фулхэм»: получи бонус до 30 тыс. рублей к матчу АПЛ

13 января состоится матч АПЛ «Челси» — «Фулхэм». Начало игры — в 15:30 мск. Ты можешь получить приветственный бонус до 30 000 рублей от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться и подтвердить личность.

В последних четырёх турах в АПЛ «Челси» уступил только «Вулверхэмптону» (1:2) на выезде. Победил он «Шеффилд Юнайтед» (2:0), «Кристал Пэлас» (2:1) и «Лутон» (3:2). Клуб поднялся на 10-ю строчку в турнирной таблице первенства. Отставание от занимающего седьмое место «Брайтона» составляет три очка.

«Фулхэм» в четырёх последних встречах в чемпионате Англии победил только заметно сбавивший лондонский «Арсенал» (2:1), причём на домашнем стадионе. Уступил он очень нестабильному «Ньюкаслу» (0:3), располагающемуся в зоне вылета «Бёрнли» (0:2) и «Борнмуту» (0:3).

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