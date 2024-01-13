Анкалаев — Уокер: получи бонус до 30 тыс. рублей к бою UFC Fight Night 234

В ночь с 13 на 14 января по московскому времени состоится турнир UFC Fight Night 234 на арене «UFC Apex». В одном из его поединков Магомед Анкалаев подерётся с Джонни Уокером. Начало боя – не ранее 5:00 мск. Ты можешь получить приветственный бонус до 30 000 рублей от букмекера «Лига Ставок».

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Эксперты выбрали фаворитом Анкалаева и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.17. Шансы Уокера оценили в 5.35. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 70.0. Аналитики считают, что бой не дойдёт до судейского решения: тотал больше 4.5 раунда оценён в 4.05, а тотал меньше 4.5 раунда – в 1.22.

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