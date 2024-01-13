«Динамо» Москва — «Торпедо»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Динамо» Москва – «Торпедо».

Ставка: победа «Динамо» за 1.72.

«Ещё совсем недавно команду Игоря Ларионова называли в числе лидеров Запада. Но последние результаты нижегородцев не радуют их самих и их болельщиков. 2:5 дома с минским «Динамо», 2:7 на выезде с ЦСКА. И всё же 11 января торпедовцы, играя на выезде с минским «Динамо», сумели поднять себе настроение победой – с решающей шайбой Бобби Линча и «сухарём» Ивана Кульбакова. И у нижегородцев стало 61 очко после 49 игр, что даёт текущее пятое место.

Ну а подопечные Алексея Кудашова ярко начали 2024 год, поочерёдно обыграв у себя дома «Куньлунь Ред Стар» — 7:1, «Спартак» — 3:2 (ОТ), «Сочи» — 5:1. А в четверг бело-голубые провели выездное дерби с ЦСКА. И опять были сильнее – 4:2! Вновь шайбы забрасывали Никита Гусев и Седрик Пакетт, и у бело-голубые стало 70 очков в 50 матчах. Пока они идут на втором месте.

Между собой прошлогодние соперники в плей-офф в этом сезоне сыграли уже четыре раза. «Торпедо» выиграло три встречи – 7:1 в гостях и 3:1 и 4:1 дома. «Динамо» взяло верх однажды в Петровском парке – 3:2. И сколько бы Алексей Кудашов ни говорил, что матчи с нижегородцами для его команды не являются суперпринципиальными, настрой на эту игру у хозяев будет просто запредельный. И они возьмут верх в основное время», — сказал Плющев.