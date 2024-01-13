«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: ставка Александра Мостового на игру Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Атлетик» — «Реал Сосьедад».

Ставка: ничья за 3.40.

«Атлетик» уже идет в топ-4 таблицы Ла Лиги. И это неудивительно. Клуб в последних четырех встречах только выигрывал. А вот беспроигрышная серия басков уже насчитывает 12 матчей, в большинстве из которых они выигрывали. В том числе, сумел коллектив из Бильбао одолеть «Атлетико» (2:0), «Севилью» (2:0), а также сыграть вничью с одним из нынешних лидеров турнира — с «Жироной» (1:1). Теперь в чемпионате «Атлетик» отстает от «Барселоны» с третьей строчки всего на три очка.

«Реал Сосьедад», хотя и стоит в топ-6, но от противников выше имеет приличное отставание — шесть и более очков. Недавно разрыв был не таким большим, однако клуб зачастил с ничьими в последнее время — четыре раза поделил очки с соперниками в пяти турах. Хотя серия без поражений у «Сосьедада» такая же, как и у «Атлетика» — 12 матчей. Только в отличие от «басков», у команды в эту серию еще входят матчи Лиги чемпионов. В еврокубке «Реал» сумел финишировать первым и выйти в плей-офф. Там ему, правда, попался один из самых тяжелых соперников — ПСЖ.

Да, результаты «Атлетика» в последнее время внушают большее доверие, в сравнении с «Сосьедадом». Однако гости участвовали в Лиге чемпионов, где у них была не самая простая группа. И даже в таких условиях «Реал» добывал очки в Ла Лиге, где идет в топ-6. Сейчас же противники находятся в равных условиях — график матчей у них почти одинаковый.

В таких условиях я все-таки фаворита не вижу. Учитывая их высокие позиции в чемпионате, не уверен, что тут будет активный футбол. Клубы могут сыграть осторожно. А победителя они, скорее всего, не выявят, я думаю», — сказал Мостовой.