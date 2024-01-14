«Реал» — «Барселона»: получи бонус до 30 тысяч рублей к матчу за Суперкубок Испании

14 января состоится финальный матч Суперкубка Испании «Реал» — «Барселона». Начало — в 22:00 мск. Ты можешь получить приветственный бонус до 30 000 рублей от букмекера «Лига Ставок».

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу «сливочных» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.24. Успех сине-гранатовых оценён экспертами в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

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