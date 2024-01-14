«Реал» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч Суперкубка Испании

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч за Суперкубок Испании «Реал» — «Барселона».

Ставка: победа «Реала» за 2.34.

«У «Реала», конечно же, больше шансов на победу в этом турнире, и, возможно, это будет первый случай в истории Суперкубка в формате четырёх команд, когда Суперкубок возьмёт команда, которая в прошлом сезоне что-то выиграла, «Реал» выиграл Кубок, «Барселона» выиграла чемпионат.

«Барса» с трудом разобралась с «Осасуной», и у «Барсы» было на один день меньше отдыха и подготовки к этому матчу. Конечно, «Реал» посвежее сейчас, подинамичнее выглядит. У «Барселоны» очень много кадровых, игровых и административных проблем, вы об этом знаете. Понятно, что в «класико», возможно, эта история или предыстория никак не работает, потому что может матч пойти по абсолютно любому, неожиданному сценарию. Если вспомните их последнюю игру, «Барса» первый тайм доминировала, вела в счёте, а потом упустила не только преимущество, а ещё и не сыграла вничью и проиграла, пропустив в самом конце от Джуда Беллингема.

Поэтому «Реал» показал себя командой, умеющей снова держать удар, с правильным ДНК, с умением вернутся в игру. Даже несмотря на то, что у «Реала» Родриго, Винисиус или Беллингем не забивают, – забивают защитники, три защитника, кроме Начо, отличились в игре против «Атлетико».

Суперкубок Испании . Финал Суперкубок Испании . Финал 14 января 2024, воскресенье. 22:00 МСК Реал Мадрид Мадрид Не начался Барселона Барселона Кто победит в основное время? П1 X П2

Рискованная ставка, я редко когда даю прогноз на «класико», отдавая преимущество той или другой команде, но здесь, исходя из уровня команд, который сейчас они демонстрируют, и после того что мы увидели в полуфинальных матчах, я думаю, что Суперкубок возьмёт «Реал». Можно просто взять «Реал» возьмёт Суперкубок и выиграет в дополнительное время или в серии пенальти». На чистую победу «Реала» суперкоэффициент – 2.34», — сказал Генич.