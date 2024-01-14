«Реал» Мадрид — «Барселона»: ставка Александра Мостового на финал Суперкубка Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Суперкубка Испании «Реал» Мадрид — «Барселона».

Ставка: победа «Реала» за 2.34.

«Реал» находится в очень хорошей форме. Потихоньку начинают у команды возвращаться игроки из лазарета. И без того клуб выигрывал, сейчас он выступает ещё лучше. Свой уровень в очередной раз «Реал» доказал в прошлой игре с «Атлетико», которая прошла в рамках полуфинала Суперкубка. Соперники устроили настоящую «перестрелку голами». Но в дополнительное время финальную точку поставила именно команда Анчелотти — зрелищная игра, 5:3.

До этого у «сливочных» тоже были почти сплошные победы. Всё ещё хорош Беллингем, который, может быть, уже не так часто забивает, но на игру команды всё равно сильно влияет. Винисиус находится в отличной форме. Пошли очередные слухи про переговоры с Мбаппе, но пока что есть ощущение, что и без француза «Реал» способен бороться за победы во всех турнирах.

О «Барселоне» также комплиментарно сложно говорить. Да, соперник по полуфиналу Суперкубка у неё был более простой, в сравнении с «Реалом» — «Осасуна». Но и в этом матче всё было не так однозначно — скромные 2:0. До этого подопечные Хави ещё и чуть было не опозорились в Кубке Испании с «Барбастро» из дивизиона рангом ниже — 3:2.

В целом претензий к «Барселоне» не должно быть много. Клуб часто выигрывает, в Ла Лиге идёт не так далеко от лидеров, вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Но, конечно, проблем в игре у каталонцев намного больше. В защите есть проблемы, в нападении Левандовски уже не так результативен. Да и лазарет у сине-грантовых всё ещё полон. Так что я не уверен в том, что в этом сезоне у «Барселоны» получится бороться за несколько трофеев.

Суперкубок Испании . Финал Суперкубок Испании . Финал 14 января 2024, воскресенье. 22:00 МСК Реал Мадрид Мадрид Не начался Барселона Барселона Кто победит в основное время? П1 X П2

Учитывая всё вышесказанное, сложно говорить о шансах «Барселоны». Конечно, это «эль класико» — совсем другой настрой и мотивация. Однако я не думаю, что «Реал» в своём нынешнем состоянии проиграет. Сейчас он просто сильнее своего противника», — сказал Мостовой.