«Реал» — «Барселона»: прогноз Егора Титова на встречу Суперкубка Испании

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Реал» — «Барселона» в финале Суперкубка Испании — 2024.

Ставка: ТБ 3 за 2.17.

«Раз «Реал» с «Атлетико» выдали такой концерт в полуфинале, то и финал должен быть под стать. От «Атлетико» где-то ещё можно было ждать засушливой, аккуратной игры, но он от неё отказался. Здесь же «Барселона», которая выходит на поле не для того, чтобы играть от обороны. Тем более наверняка хочется реабилитироваться за поражение в чемпионате Испании.

Но «Реал» сейчас выглядит солиднее. Это видно невооружённым взглядом. На мой взгляд, и состав сейчас более мастеровитый, и уверенность у мадридцев больше. «Барсе» ещё нужно расти. В командном плане она уступает. В «Реале» такая внутренняя атмосфера, что как будто там все играют по 10–15 лет, а не только Кроос, Модрич и Карвахаль. Все друг за друга горой. Наверное, в этом и сила Анчелотти, что он создаёт такой микроклимат. Ну и, конечно, есть настоящие лидеры, звёзды, которые готовы решать.

Суперкубок Испании . Финал Суперкубок Испании . Финал 14 января 2024, воскресенье. 22:00 МСК Реал Мадрид Мадрид Не начался Барселона Барселона Кто победит в основное время? П1 X П2

Я поставлю на тотал больше 3 мячей. Важно командам продавать себя и на Ближнем Востоке, захватывать рынок. А для этого надо играть в запоминающийся футбол. «Реал» выглядит фаворитом, но нельзя исключать и 2:2 в основное время», — сказал Титов.