«Реал» — «Барселона»: прогноз Эдуарда Мора на финал Суперкубка Испании — 2024

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Суперкубка Испании «Реал» — «Барселона».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.75.

«В прошлом голу эти команды также играли между собой. «Барселона» победила со счётом 3:1. Причём по игре каталонцы переиграли «Реал». Это был первый трофей Хави с командой. Но за прошедший год ситуация сильно изменилась.

В силу разных причин «Барселона» сдала. В чемпионате она идёт не на первых местах. И по игре есть большие вопросы к сине-гранатовым. В то время как «Реал» сейчас в полном порядке. «Мадрид» смог безболезненно заменить Бензема.

По игре «Реал» сейчас гораздо сильнее. Вернулись в строй травмированные футболисты, включая Винисиуса. Он в хорошей форме. У Анчелотти есть даже выбор, кого ставить с первых минут, например Крооса или Модрича.

Суперкубок Испании . Финал Суперкубок Испании . Финал 14 января 2024, воскресенье. 22:00 МСК Реал Мадрид Мадрид Не начался Барселона Барселона Кто победит в основное время? П1 X П2

На данный момент «Реал» гораздо сильнее. И обыграть «Барселону» «Мадрид» всегда будет рад. Я думаю, что встреча будет результативной. Не такой, конечно, как матч «бланкос» и «Атлетико». Но минимум три мяча команды забьют», — сказал Мор.