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«Альмерия» — «Жирона»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

«Альмерия» — «Жирона»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Альмерия» – «Жирона» в 20-м туре испанской Примеры сезона-2023/2024.

Ставка: ТБ 3 за 1.80.

«Самая много пропускающая команда испанского чемпионата «Альмерия» без единого успеха в 19 турах. Просто чудовищные показатели у «Альмерии». Она больше всех пропустила, а играет против команды, которая больше всех забила. «Жирона» забила 46, «Альмерия» пропустила 43. И если посмотреть последние матчи между этими командами, то там 5:2, 6:2, 3:2, 2:1. В общем, матчи получаются очень результативными.

«Альмерии» сейчас, с учётом ее турнирного положения, отсиживаться в обороне нет никакого смысла. «Жирона» таких соперников очень любит, которые оставляют пространство. Ну и плюс «Жирона» сама достаточно открыто играет и даёт играть открыто сопернику. «Альмерии», повторюсь, играя дома, просто нет никакого смысла отсиживаться в обороне.

Испания - Примера . 20-й тур
14 января 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Альмерия
Альмерия
1-й тайм
0 : 0
Жирона
Жирона

Поэтому футбол жду остроатакующий, результативный, с большим количеством забитых мячей. Минимум 3 мяча, я думаю, с учётом их предыдущих матчей, мы увидеть должны. Мой прогноз на матч – «тотал больше 3 мячей» за 1,8», — сказал Генич.

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