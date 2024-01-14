«Альмерия» — «Жирона»: прогноз Егора Титова на встречу Примеры

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Альмерия» – «Жирона» в 20-м туре испанской Примеры сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Жироны» с форой (-1) за 2.05.

«Прекрасно в этом сезоне выглядит «Жирона», невероятные результаты, которых, я уверен, ни один человек на планете, от неё не ждал. Просто фантастика. И я не думаю, что «Альмерия» способна прервать удачную серию «Жироны». «Альмерия» за круг не одержала ни одной победы. Совсем команда плохо смотрится в последнее время, хотя поначалу старалась играть в весёлый футбол.

«Жирона» чисто по-футбольному сильнее, она лучше перемещает мяч, быстрее двигается. И уже надо говорить о том, что подбор игроков там достаточно высокого уровня. Многими уже интересуются гранды.

Лидер против аутсайдера, поэтому ставлю на «Жирону» с форой (-1). Будь на месте «Жироны» «Барса», и объяснять бы ничего не пришлось. Здесь мы всё-таки только привыкаем к новому имени в лидирующей группе испанской лиги.

«Альмерии» надо думать, как спасаться, где брать очки. Но здесь я в них совсем не верю», — сказал Титов.