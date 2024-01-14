«Кадис» — «Валенсия»: прогноз Константина Генича на игру Примеры 14 января

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Кадис» – «Валенсия» в 20-м туре испанской Примеры сезона-2023/2024.

Ставка: «Валенсия» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.75.

«Один из аутсайдеров нынешнего сезона «Кадис» у себя дома будет принимать «Валенсию». «Валенсия» сейчас неплохо смотрится, и пусть и с большим трудом, но всё-таки выиграла она кубковый матч в дополнительное время, соперника дожав. Такой чудо-гол забил Хосе Луис Гайя, отдавая передачу в штрафную, а мяч залетел в ворота. Но это просто как приправочка-добавочка к нынешнему состоянию «Валенсии», которая в последних двух матчах чемпионата одержала победы — обыграла «Райо Вальекано» в гостях и «Вильярреал», причём достаточно убедительно у себя дома со счётом 3:1.

«Валенсия» играет на выезде против «Кадиса». Да, соперник очень неудобный для валенсийцев. И последние два раза «Валенсия», играя на выезде, «Кадису» проигрывала. Но сейчас, учитывая, что «Кадис» очень давно не выигрывал и не в лучшем состоянии находится, плюс есть потери у него, я думаю, что у «Валенсии» хорошие шансы не проиграть. Рубен Собрино у «Кадиса» дисквалифицирован. И вот эта молодая команда Рубена Барахи имеет хороший шанс, хорошие ресурсы, чтобы на выезде «Кадису» не уступить.

Мой прогноз — «Валенсия» не проиграет, то есть X2, и в матче будет вряд ли забито больше 3 мячей. X2 и тотал меньше 3.5 — то, что доктор прописал», — сказал Генич.