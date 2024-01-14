«Милан» — «Рома»: прогноз Эдуарда Мора на игру Серии А 14 января

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Серии А «Милан» — «Рома».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.73.

«Милан» на третьем месте, «Рома» – на восьмом, между командами 10 очков разрыва. Такое ощущение, что «Рома» в этом матче как минимум не проиграет. В данный период времени «Милан» не показывает хорошую игру даже против аутсайдеров. Пусть очки свои команда и набрала.

В то время как «Рома», которая временами показывает очень хорошую игру, попала, наоборот, в непростой период и не смогла «Аталанту» обыграть. Сейчас «Роме» и Моуринью очень-очень нужно очки набирать. Теми игровыми проблемами, которые есть у «Милана», я думаю, что «Рома» воспользуется, Моуринью их всех разберёт. Всё равно есть большие проблемы у «Милана» в обороне. А у «Ромы» всё-таки индивидуально сильные футболисты в атаке — и Дибала, и Лукаку я думаю, что они этим воспользуются. И вообще, в линии атаки «Милан» лучше действует против команд, у которых ниже классом футболисты, которых могут в одиночку разрывать те же Леау, Пулишич.

Но против такой организованной обороны с сильным подбором футболистов «Милану» очень тяжело в силу того, что командной игры в атаке у команды нет, есть больше игра именно индивидуальная, есть сильные футболисты, готовые сами всё решить. В принципе, и «Рома» действует в похожей манере, атакует команда небольшими силами, но плотно обороняется. Опять же, всё за счёт мастерства, как правило, Лукаку или Дибалы. Я думаю, что в этом матче у «Ромы» это сработает. Голов в матче будет немного, это однозначно. После этих поражений сейчас будут все максимально строго играть», — сказал Мор.