«Автомобилист» — ЦСКА: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ 15 января

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Автомобилист» – ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 2.23.

«В Екатеринбурге состоится интересное противостояние между «Автомобилистом» и ЦСКА.

У хозяев все лидеры в строю, а у ЦСКА и вовсе список травмированных пуст. А ещё обе команды проиграли свои предыдущие матчи. «Автомобилист» принимал у себя дома тольяттинскую «Ладу» и уступил в овертайме 3:4. При этом уральцы уступали 1:3, но Кёртис Валк и Стефан Да Коста перевели встречу в дополнительный период, и на одно очко екатеринбуржцы наиграли. Подопечные Николая Заварухина набрали 62 балла и после 52 матчей претендуют на четвёртое место по итогам регулярки, на котором сейчас команда и находится.

Ну а ЦСКА после четырёх побед подряд проиграл у себя на льду в дерби «Динамо» 2:4. Но игра у команды Сергея Фёдорова постепенно проявляется, и она стремится занять место перед плей-офф как можно повыше. Михаил Григоренко, Владислав Каменев, Константин Окулов, Сергей Плотников и компания готовы к тому, чтобы в очередной обыграть удобного для себя (20 побед в 27 последних матчах) соперника.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 января 2024, понедельник. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Гости одержат победу в основное время», — сказал Плющев.