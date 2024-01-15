«Аталанта» — «Фрозиноне»: во сколько начало, где смотреть и какой прогноз

15 января состоится матч 20-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Фрозиноне». Начало игры — в 22:45 мск. В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканал «Матч! Футбол 1».

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «богини» можно с коэффициентом 1.46. Успех «канареек» оценён экспертами в 7.30. Ставки на ничью принимаются за 4.90.

Аналитики считают, что матч «Аталанта» — «Фрозиноне» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.63. Поставить на «обе забьют» можно за 1.84.

После выхода в плей-офф Лиги Европы с первого места «Аталанта» сконцентрировалась на внутренней арене. В последних пяти турах в чемпионате Италии она уступила только «Болонье» (0:1), а также сыграла вничью с «Ромой» (1:1). В обоих случаях потеряла очки команда на выезде.

Победили подопечные Джана Пьеро Гасперини сначала «Милан» (3:2) и «Салернитану» (4:1), а затем «Лечче» (1:0). Они расположились на седьмой строчке в турнирной таблице Серии А. Отставание от занимающей четвёртое место «Фиорентины» сравнительно невелико — три очка.

У «Фрозиноне» дела идут далеко не так здорово, как у бергамасков. Клуб весьма неплохо начал сезон, но на дистанции выявилась нехватка ресурсов и качества. В прошлом сезоне жёлто-синие выступали в Серии В. Привыкнуть к ритму элитного дивизиона оказалось для них трудной задачей.

В последних шести турах в чемпионате Италии «канарейки» не одержали ни одной победы. Вничью они сыграли с «Торино» (0:0), а уступили «Милану» (1:3), «Лечче» (1:2), «Ювентусу» (1:2), «Лацио» (1:3) и «Монце» (2:3). В итоге «Фрозиноне» спустился на 15-ю строчку в турнирной таблице.