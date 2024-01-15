«Автомобилист» — ЦСКА: когда матч КХЛ, во сколько начало, прогнозы и ставки

15 января состоится матч «Автомобилист» — ЦСКА. Начало игры — в 17:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.32. Шансы екатеринбуржцев оценили тоже в 2.90. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Аналитики считают, что матч «Автомобилист» — ЦСКА получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.77, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.05. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.95. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 5.80.

Екатеринбуржцы занимают четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 62 очка. Отставание от лидирующего «Металлурга» составляет 10 очков. Подопечные Николая Заварухина не могут чувствовать себя в безопасности, потому что опережают «Сибирь» с восьмого места всего лишь на семь очков.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 января 2024, понедельник. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

ЦСКА проводит не лучший сезон и располагается на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции. В активе армейцев находятся 56 очков. Подопечные Сергея Фёдорова опережают «Куньлунь» с девятой строчки на 18 очков, а отстают от лидирующего «Динамо» на 16 очков.