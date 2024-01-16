«Ювентус» — «Сассуоло»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Ювентус» — «Сассуоло».

Ставка: победа «Ювентуса» с форой (-1) за 1.68.

«Ювентус» продолжает свои успешные выступления. Сейчас беспроигрышная серия коллектива уже насчитывает 16 игр во всех турнирах. В последнее время туринцы ещё и стали много забивать – 6:1 с «Салернитаной» и 4:0 с «Фрозиноне». Только пару раз за несколько месяцев подопечные Аллегри сыграли вничью, из-за чего чуть отстали от «Интера» в Серии А. Впрочем, разрыв между лидерами всё равно не такой большой – пять очков, при том, что у туринцев есть игра в запасе.

«Сассуоло» неудачно выступал в последнее время. Недавно клуб шёл на серии без побед, из-за чего опустился ниже середины таблицы. Но в последнем туре удалось прервать серию неудач – 1:0 с «Фиорентиной», стоящей намного выше в таблице. Сам же коллектив идёт на 14-м месте с 19 очками – противники из середины турнира отрываются от него на шесть и более очков.

Я тут склоняюсь к успеху хозяев поля. Помимо того, что соперники в последние месяцы показывали совсем разные результаты, так ещё и последнее поражение «старой синьоре» как раз нанёс «Сассуоло». Так что сейчас «Ювентус» будет собран и обязательно выиграет, я уверен», — сказал Мостовой.