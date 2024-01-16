«Торпедо» — «Металлург»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ 16 января

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Торпедо» – «Металлург» Магнитогорск.

Ставка: победа «Металлурга» за 2.13.

«Нижегородское «Торпедо» после фиаско в Москве с «Динамо» (1:6) постарается дать бой одному из фаворитов сезона на своём льду.

Между тем подопечные Андрея Разина перед приездом в Нижний Новгород тоже играли в столице нашей родины. И разгромили «Спартак» со счётом 6:2. Таким образом, магнитогорцы возглавили общую таблицу КХЛ – 74 очка в 52 матчах. Ну а на Ходынке Никита Михайлис и Данила Юров сделали по дублю. Продолжают поражать ворота соперников Даниил Вовченко и Денис Зернов. И травмированных у «Металлурга» нет. Судя по всему, эта команда будет всерьёз бороться за домашний «посев» на всех этапах Кубка Гагарина.

Перед командой Игоря Ларионова стоит задача удержаться на пятом месте на Западе. Оно оставляет торпедовцам гипотетический шанс на успешный старт в плей-офф. Но это если Коваленко и Атанасов восстановятся к тому времени.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 января 2024, вторник. 19:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

7 декабря нижегородцы одолели «металлургов» на выезде – 3:2. Но сейчас уральские хоккеисты возьмут реванш. Возможно, что он будет более убедительным и точно в основное время», — сказал Емелин.