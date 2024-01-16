«Ювентус» — «Сассуоло»: когда матч Серии А, какие прогнозы и ставки, кто фаворит

16 января состоится матч 20-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Сассуоло». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу туринцев можно с коэффициентом 1.46. Успех чёрно-зелёных оценён экспертами в 7.30. Ставки на ничью принимаются за 4.90.

Аналитики считают, что матч «Ювентус» — «Сассуоло» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.17. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.73. Поставить на «обе забьют» можно за 1.96.

В этом сезоне туринцы уступили как раз только «Сассуоло» (2:4) на выезде. Также они четыре раза сыграли вничью. «Старая синьора» расположилась на второй строчке в турнирной таблице Серии А. Отставание от лидирующего «Интера» составляет пять очков, но у неё есть ещё игра в запасе.

«Сассуоло» после хорошего начала сезона заметно сбавил обороты. В последних 13 турах в Серии А он победил только «Эмполи» (4:3) и «Фиорентину» (1:0).