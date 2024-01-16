«Торпедо» — «Металлург»: во сколько начало матча КХЛ, какие прогнозы, кто победит

16 января состоится матч КХЛ «Торпедо» — «Металлург». Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей. Поставить на победу магнитогорцев можно с коэффициентом 2.36. Шансы нижегородцев оценили в 2.80. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.50.

Аналитики считают, что встреча «Торпедо» — «Металлург» получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.43, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.66. Ставки на победу нижегородцев с учётом ОТ и буллитов принимают за 2.13. Поставить на то, что выиграют матч магнитогорцы, можно за коэффициент 1.87.

«Торпедо» после 50 матчей находится на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 61 очко. Клуб выиграл 29 встреч. Стоит отметить, что дома подопечные Ларионова провели 24 игры, в которых одержали 15 побед.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 января 2024, вторник. 19:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Металлург» отлично выступил в последних пяти матчах. Команда обыграла СКА (2:1 ОТ), «Локомотив» (5:3), «Сочи» (4:1) и «Спартак» (6:2), а уступила «Нефтехимику» (1:2 ОТ). Подопечные Андрея Разина после 52 матчей находятся на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 74 очка.