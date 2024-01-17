«Валенсия» — «Сельта»: ставка Александра Мостового на матч Кубка Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка Испании «Валенсия» — «Сельта».

Ставка: ничья за 3.20.

«Валенсия» и «Сельта» проведут матч в рамках Кубка Испании. Не вижу тут очевидного фаворита. Вполне возможно, что в основное время они не определят победителя.

«Валенсия» сейчас находится не в такой плохой форме. Клуб идёт на небольшой серии побед из четырёх матчей. В том числе «летучие мыши» сумели справиться с «Кадисом» (4:1) и с «Вильярреалом» (3:1). В таблице Ла Лиги команда, которая давно уже не боролась за еврокубки, идёт не так далеко от топ-6 – на восьмой строчке. От соперников выше «Валенсия» отстаёт всего на два и три очка. Так что скоро она может улучшить положение в турнире.

«Сельта» тоже выступает достаточно неплохо, даже лучше «Валенсии». В девяти последних играх клуб проиграл только один раз — 2:3 от «Вильярреала». В остальных встречах «кельты» чередовали ничьи и победы. В том числе сумел коллектив нанести поражение «Бетису», идущему на верхушке таблицы. Сама же «Сельта» в турнире располагается пока низко — на 16-й позиции. Всё-таки стартовал коллектив в лиге не так удачно.

Я тут не вижу фаворита. Да, пока что розыгрыш Ла Лиги они проводят по-разному, располагаются в разных частях таблицы. Но «Сельта» прибавила в последнее время, редко проигрывала. Их прошлая встреча несколько месяцев назад завершилась нулевой ничьей. Подобного результата жду и сейчас», — сказал Мостовой.