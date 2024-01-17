«Авангард» — ЦСКА: когда матч КХЛ, кто фаворит, прогнозы и ставки

17 января состоится матч «Авангард» — ЦСКА. Начало игры — в 16:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу омичей можно с коэффициентом 2.30. Шансы москвичей оценили в 2.75. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Аналитики считают, что матч «Авангард» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.17, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.70. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.70. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 5.10.

«Ястребы» занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 71 очко. Команда отстаёт от лидирующего «Металлурга» всего лишь на три очка, но имеет две игры в запасе. Если в каждой из них омичи одержат победу, то могут занять первую строчку. Этот сезон для них складывается хорошо – 34 победы в 50 встречах.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 января 2024, среда. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

ЦСКА не может похвастаться такими же результатами. Команда занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 56 очков. Армейцы опережают на 18 очков «Витязь», располагающийся на девятой строчке.