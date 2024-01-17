Эмиль Руусувуори — Даниил Медведев: ставка Надежды Петровой на матч Australian Open

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова предложила ставку на матч Открытого чемпионата Австралии Эмиль Руусувуори – Даниил Медведев.

Ставка: победа Медведева с форой (-7.5) за 1.83.

«Даниила Медведева во втором круге Открытого чемпионата Австралии по теннису ждёт очень непростой оппонент – финн Эмиль Руусувуори.

24-летний представитель Суоми занимает сейчас 53-е место в мировом рейтинге. А в этом сезоне он уже успел дойти до финала в Гонконге, где уступил Андрею Рублёву – 4:6, 4:6. Здесь в Мельбурне финн в первом круге уверенно обыграл американца Патрика Кипсона – 4:6, 6:3, 6:4, 7:6. Всего на харде он выиграл 21 матч из 35 проведённых за последний год.

Третья ракетка мира Даниил Медведев в первом раунде встречался с французом Теренсом Атманом, который снялся по ходу матча при счёте 5:7, 6:2, 6:4, 1:0 в пользу нашего игрока. Это, конечно, чуть сэкономило силы россиянину. И это была его 48-я победа в 61 матче на данном покрытии за последний год.

Финского теннисиста Даниил обыгрывал дважды. В 2023 году на грунте (6:4, 6:2) и в 2022 году на харде – 6:3, 6:2. И есть основания полагать, что и сейчас Медведев возьмёт верх. Во-первых, ему чем сильнее соперник, тем лучше из-за повышенной мотивации, а во-вторых, за счёт опыта», — сказала Петрова.