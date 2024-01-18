«Ак Барс» — «Лада»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Ак Барс» – «Лада».

Ставка: победа «Лады» в матче за 2.60.

«Команда Зинэтулы Билялединова 16 января без травмированного Дмитрия Яшкина играла на выезде с «Сочи». И второй раз в сезоне уступила аутсайдеру «Запада»! На этот раз 1:3. И шайба Александра Радулова казанцев не спасла. Таким образом, у «белых барсов» осталось 60 очков в 51 матче. И седьмая строчка в турнирной таблице на Востоке.

Подопечные Олега Браташа по-прежнему пытаются зацепиться за первую четвёрку в этой же конференции. Сейчас у них 63 очка в 53 матчах и текущая пятая строчка. Перед встречей в столице Татарстана «Лада» играла в главном городе Казахстана против нынешнего аутсайдера «Барыса». И «вазовцы» одолели «барсов» — 3:0. Никита Попугаев, Андрей Алтыбармакян, Трой Джозефс забросили по шайбе, а Владислав Подъяпольский сыграл «на ноль».

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 января 2024, четверг. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

В этом сезоне «Лада» дважды обыгрывала «Ак Барс» у себя дома – 6:3 и 3:2. «Белые барсы», в свою очередь, нанесли поражение тольяттинцам в Казани – 2:0. Сейчас хозяевам и отступать-то вроде бы и некуда, но ведь и гости будут биться изо всех сил. Видимо, нестабильные результаты и игра носят у действующего финалиста Кубка Гагарина некий системный характер и «вазовцы» вырвут победу в овертайме или по буллитам», — сказал Плющев.