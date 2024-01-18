«Наполи» — «Фиорентина»: получи бонус до 30 тыс. рублей к матчу за Суперкубок Италии

18 января состоится полуфинальный матч Суперкубка Испании «Наполи» — «Фиорентина». Начало — в 22:00 мск. Ты можешь получить приветственный бонус до 30 000 рублей от букмекера «Лига Ставок».

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу неаполитанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50. Успех флорентийцев оценён экспертами в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

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