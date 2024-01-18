«Унионистас» – «Барселона»: прогноз Константина Генича на игру Кубка Испании

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Унионистас» – «Барселона» в 1/8 финала Кубка Испании сезона-2023/2024.

Ставка: второй тайм результативнее первого за 1.90.

«Унионистас» — команда, которая преподнесла одну из сенсаций на стадии 1/16 финала, выбила «Вильярреал». Переиграли в серии пенальти «Вильярреал», причем на второй день. Ну как там было, я уже не помню точно. В основное время спаслись с пенальти в самой концовке, сыграли 1:1. А дальше потух свет. И в итоге пришлось матч переносить и уже отдельно доигрывать. «Унионистас» прошел «Вильярреал», а теперь в соперниках «Барселона».

«Барса» после 1:4 в финале Суперкубка. И у «Барсы» большие проблемы сейчас и с реализацией, и с игрой, и вообще со многим, с кадрами в том числе. Очень много травмированных у «Барселоны».

Тут еще выездной матч на не самом большом стадионе — против такой упертой команды. Вот поэтому, мне кажется, сразу переключиться не так-то просто будет «Барселоне». Какое-то время придется к сопернику присмотреться, приноровиться. И часто бывает в таких матчах, где команда-супергранд выступает против команды, которая пытается сама о себе заявить и напрыгивает, наскакивает на такого титулованного соперника, первый тайм получается очень аккуратным, очень осмотрительным. А во втором, уже когда силенки уходят, тут класс берет свое.

Поэтому, я думаю, в матче «Унионистас» — «Барселона» нам вполне можно ждать вариант «2-й тайм результативнее 1-го» по тем причинам, которые я уже объяснил. «Барсе» надо к сопернику присмотреться, чуть его притормозить. А во 2-м тайме уже на классе, что называется, дожимать», — сказал Генич.