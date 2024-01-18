«Наполи» — «Фиорентина»: ставка Сергея Дурасова на игру Суперкубка Италии

Комментатор Сергей Дурасов дал прогноз на матч Суперкубка Италии «Наполи» — «Фиорентина».

Ставка: победа «Фиорентины» за 2.95.

«Это уже определённо не сезон «Наполи», на отрезках нестабильных результатов, приходится расставлять приоритеты. По вылету со счётом 0:4 от «Фрозиноне» из кубка страны допускаю, что и Суперкубок команду интересует в меньшей степени. Надо пролезать в еврокубковую зону через чемпионат и набирать форму к «Барселоне» в Лиге чемпионов.

А вот «Фиорентина», находясь на хорошем ходу (одно поражение в 10 последних матчах), будет цепляться сразу за три кубковых трофея и зону Лиги чемпионов по итогам чемпионата. Оценивая игровую форму клубов, предположу не просто выход «Фиорентины» в финал, а победу «фиалок» в основное время», — сказал Дурасов.