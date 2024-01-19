«Спартак» — «Авангард»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Спартак» – «Авангард».

Ставка: победа «Авангарда» за 2.47.

«В Москве обескровленный травмами «Спартак» примет омский «Авангард».

Красно-белые после серии из шести поражений подряд сумели на морально-волевых собраться и вырвать победу буквально на зубах у «Витязя» — 2:1. Это был волевой выигрыш с голами Александра Беляева и Александра Пашина. После него подопечные Алексея Жамнова набрали 69 очков после 53 игр. И это даёт возможность столичному клубу продолжить борьбу за место в первой четвёрке Западной конференции.

Команда Михаила Кравца 17 января играла дома с ЦСКА и оставила армейцев не у дел – 4:1. Николай Прохоркин точно в очередной раз нашёл свою команду, Никита Холодилин прогрессирует, а Игорь Мартынов и Томаш Юрчо классно реализуют свои моменты. Рид Буше и вовсе набирает очки на протяжении пяти матчей подряд – 4+3. И омичи рвутся к первому месту на Востоке. Сейчас у них 73 балла после 51 поединка. И всего одно очко отставания от «Металлурга». При этом сибиряки имеют две игры в запасе.

В этом сезоне спартаковцы и авангардовцы между собой ещё ни разу не встречались. А общая статистика последних 28 матчей – 18-10 в пользу омского клуба, который сейчас на ходу, а у «Спартака» по-прежнему травмированы ключевые хоккеисты – Морозов, Мальцев, Локтионов… Так что победа «Авангарда» — наиболее вероятный результат предстоящего поединка. И произойдёт она в основное время», — приводит слова Емелина «Всёпроспорт».