Кабо-Верде — Мозамбик: прогноз Артура Петросьяна на игру Кубка Африки
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Кубка Африки Кабо-Верде — Мозамбик.
Ставка: победа Кабо-Верде с форой (0) за 1.46.
«Обе команды преподнесли сюрпризы в первых матчах, но Мозамбику, как мне кажется, всё-таки повезло в игре с Египтом. А вот Кабо-Верде более серьёзная, более качественная команда, и она по праву обыграла Гану, тоже неожиданно. Она и физически, как мне показалось, хорошо готова, и индивидуально там больше интересных игроков, чем у Мозамбика. Эта команда посерьёзнее. Возьму осторожный вариант — победа Кабо-Верде с форой (0)», — передаёт слова Петросьяна «РБ Спорт».
Кубок африканских наций . Группа B. 2-й тур
19 января 2024, пятница. 17:00 МСК
Кабо-Верде
Не начался
Мозамбик
Кто победит в основное время?
П1
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П2
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