Кабо-Верде — Мозамбик: прогноз Артура Петросьяна на игру Кубка Африки

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Кубка Африки Кабо-Верде — Мозамбик.

Ставка: победа Кабо-Верде с форой (0) за 1.46.

«Обе команды преподнесли сюрпризы в первых матчах, но Мозамбику, как мне кажется, всё-таки повезло в игре с Египтом. А вот Кабо-Верде более серьёзная, более качественная команда, и она по праву обыграла Гану, тоже неожиданно. Она и физически, как мне показалось, хорошо готова, и индивидуально там больше интересных игроков, чем у Мозамбика. Эта команда посерьёзнее. Возьму осторожный вариант — победа Кабо-Верде с форой (0)», — передаёт слова Петросьяна «РБ Спорт».