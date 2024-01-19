«Спартак» — «Авангард»: когда матч КХЛ, во сколько начало, какие прогнозы и ставки

19 января состоится матч «Спартак» — «Авангард». Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.35. Шансы омичей оценили в 2.70. Ставки на ничью принимаются за 4.15.

Аналитики считают, что матч «Спартак» — «Авангард» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.57, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.30. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.68. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет коэффициент 5.00.

Красно-белые занимают четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 69 очков. Они отстают от лидирующего «Локомотива» всего на три очка. У подопечных Жамнова есть хорошие шансы вернуться на первую строчку, несмотря на слабые выступления в последних матчах.

«Авангард» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 73 очка. Команда отстаёт от лидирующего «Металлурга» всего лишь на одно очко. Омичи выиграли 35 из 51 матча в текущем сезоне, забросили 152 шайбы, а пропустили 128. Команда набрала отличный ход и может занять первую строчку, ведь имеет две игры в запасе.