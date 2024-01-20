«Лейпциг» — «Байер»: ставка Эльвина Керимова на матч Бундеслиги

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Бундеслиги «Лейпциг» — «Байер».

Ставка: ТБ 3 за 1.98.

«Лейпциг» примет дома «Байер» в очередном туре немецкого чемпионата. «РБ» в первом матче 2024 года проиграл дома «Айнтрахту», проиграл обидно и нелогично. Нанёс клуб 31 удар, пропустил быстрый гол и не смог отыграться. Где-то «Лейпциг» подвела реализация, а где-то недодавили.

Да, в концовке не было качественных моментов у команды Марка Розе. Хотя она весь матч была с мячом, вынуждена была играть против организованного «автобуса». При 31 ударе Xg «Лейпцига» составил 2.99. Но при таком количестве ударов этот показатель даже на самом деле не самый высокий. Ну конечно, «РБ» на свой гол наиграл, естественно, проиграл нелогично. Но, в общем, «Айнтрахт» прекрасно понимал свою роль и сдерживал соперника, как мог. В итоге «Лейпциг» впервые проиграл дома противнику, неудачно начав год.

Соперник «Лейпцига» — «Байер», тоже команда, естественно, стремящаяся доминировать. Она даже больше доминирует, чем «РБ», чем «Бавария». «Львы» показывают самый привлекательный зрелищный футбол в Бундеслиге. Они, в отличие от «Лейпцига», начали год с победы над «Аугсбургом» в гостях благодаря голу, забитому в добавленное время Паласиосом, одним из скрытых лидеров «Байера».

Команда Хаби Алонсо в не простом кадровом положении находится после отъезда защитников на Кубок Африки. Также уехал Бонифасе и травмировался – основной нападающий и главный бомбардир команды. В общем, проблемы кадровые были и остаются. Этот отрезок дистанции «Байеру» нужно постараться пройти без потерь, но будет тяжело.

Для «львов» матч с «Лейпцигом» является одним из главных препятствий на этом отрезке сезона. Тяжёлая выездная игра. Обе команды любят владеть мячом, любят диктовать свои условия и любят играть в атаку. Так что, я думаю, следует ждать в этом матче большого количества голов», — передаёт слова Керимова «ВсёПроСпорт».