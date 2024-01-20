«Валенсия» — «Атлетик»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Валенсия» – «Атлетик» в 21-м туре испанской Примеры сезона-2023/2024.

Ставка: «Атлетик» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.75.

«Одна из самых интересных и интригующих встреч этого тура пройдёт, как мне кажется, в Валенсии. «Валенсия», набравшая ход в чемпионате, три победы подряд одержавшая, но вылетевшая из Кубка, уступив на неделе абсолютно по делу «Сельте» — 1:3, дома сыграет против «Атлетика».

Вот Бильбао сейчас на полном ходу. Команда очень ярко смотрится, здорово бежит, здорово футболисты комбинируют, хорошую ротацию состава Эрнесто Вальверде применяет. Ну и Бильбао в последнее время очень удачно играет на «Месталье» против «Валенсии». Дважды подряд он «Валенсию» там обыгрывал. Но сейчас «Валенсия» злая и обиженная после вылета из Кубка. Там мало что у «Валенсии» получалось, откровенно говоря. Но команда молодая, команда очень куражная. Плюс там Хауме Доменек, который заменял Мамардашвили, сыграл не лучшим образом. Здесь основной голкипер «Валенсии» вернётся в ворота. Бильбао, кстати, тоже без основного вратаря играл матч с «Алавесом», но прошёл дальше – в 1/4 финала Кубка Короля.

Бильбао сейчас очень хорош, очень хорош, и молодой валенсийской команде будет непросто с этим Бильбао справиться. Я бы взял, что Бильбао не проиграет. Я допускаю, что «Валенсия» может тоже не проиграть. Но если будет ничья, то она, скорее всего, будет результативной.

Я всё-таки от Бильбао буду плясать – «Атлетик» не проиграет и тотал больше 1.5» за коэффициент 1.75. Два мяча, мне кажется, в этом в этом матче быть должны, и, скорее всего, «Атлетик» проиграть не должен», — сказал Генич.