«Сельта» — «Реал Сосьедад»: ставка Константина Генича на игру Примеры 20 января

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Сельта» – «Реал Сосьедад» в 21-м туре испанской Примеры сезона-2023/2024.

Ставка: 2-3 гола в матче за 2.00.

«Сельта», прошедшая «Валенсию» в Кубке и вышедшая в четвертьфинал, пока в чемпионате идёт недалеко от зоны вылета. У «Сельты» 17 очков, и в двух очках она от зоны вылета. Но «Сельта» в 2024 году ещё пока никому не проигрывает. И это хорошая работа Рафы Бенитеса. Прижился новичок Жаилсон. Ну и, в общем, есть хорошие исполнители, как тот же Дувикас, лучший бомбардир Кубка на данный момент.

И «Сельта» играет против «Реала Сосьедад». Кажется, что «Сосьедад» чуть-чуть провис в своей форме. Большое количество матчей было по осени, может быть, не в лучшем состоянии сейчас лидеры. Тот же Мерино, тот же Оярсабаль, Брайс Мендес выходит только на замену, но зато получше стал выглядеть Арсен Захарян.

Хорошая игра должна ожидать нас на «Балаидосе». И в последних пяти матчах между этими командами четыре раза срабатывал вариант «2-3 гола». Для прогноза тяжёлая игра, но, смотря на статистику, я думаю, надо исходить из того, что было в предыдущих матчах между этими командами.

Думаю, что два гола мы вполне можем увидеть, а больше трёх – сомневаюсь. Поэтому я бы остановился на варианте «2-3 гола в матче» за хороший коэффициент — двойка», — сказал Генич.