«Реал» Мадрид — «Альмерия»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Реал» Мадрид — «Альмерия».

Ставка: победа «Реала» с форой (-2) за 1.70.

«Реал» Мадрид и «Альмерия» сыграют в 21-м туре Ла Лиги. Сказался на мадридцах тяжёлый график, вылетели они пару дней назад из Кубка Испании. Я думаю, что сейчас «сливочные» на эмоциях разгромят противника, идущего на последнем месте в таблице Примеры.

Конечно, удивительная статистика у «Реала» в этом сезоне — всего два поражения, и оба от «Атлетико». На днях дерби прошло в рамках Кубка Испании. Команда Анчелотти была немного уставшей после Суперкубка. Так что в дополнительное время подопечные Симеоне додавили и выиграли — 4:2. «Сливочные» вылетели из турнира. Хотя этот же «Атлетико» со счётом 5:3 они сами почти неделю назад выбили из Суперкубка.

После других испанских турниров «Реал» возвращается к Ла Лиге. Там у него дела идут довольно хорошо. Пока клуб на втором месте, но «Жирона», обгоняющая его на одно очко, имеет на одну игру больше. Да, на дистанции жиронцы не сдаются, всё ещё составляют конкуренцию «Реалу». Пусть и зачастили они с ничьими в последних турах. Мадридцы же почти только выигрывали недавно.

Об «Альмерии» сказать особо нечего. Клуб недавно набрал пару очков — 0:0 с «Мальоркой» и с «Жироной». Да, последний результат можно назвать большим успехом для команды, идущей последней в чемпионате. Однако в остальных встречах «Альмерия» безнадёжно проигрывала. Она уже на десять очков отстаёт от «Севильи» со спасительного 17-го места. Не думаю, что у коллектива остались какие-либо перспективы в этом сезоне.

«Реал», конечно, будет немного уставшим после матчей Суперкубка и Кубка Испании. Но такого соперника, как «Альмерия», «сливочные» обязаны обыгрывать, даже не основным составом», — приводит слова Мостового «Всёпроспорт».