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«Локомотив» — «Авангард»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

«Локомотив» — «Авангард»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Локомотив» – «Авангард».

Ставка: победа «Локомотива» в матче за 1.68.

«Центральным матчем воскресенья, бесспорно, станет поединок в Ярославле между «Локомотивом» и омским «Авангардом», которые претендуют на выигрыш в «гладком» чемпионате.

Подопечные Игоря Никитина первыми в лиге официально оформили себе путёвку в плей-офф. Что, конечно, не стало сенсацией. И сейчас волжане ведут борьбу за первое место по итогам регулярки не только на Западе, но и во всей КХЛ. Артур Каюмов, Максим Шалунов, Александр Полунин и компания 19 января играли дома с «Амуром», и одержали трудную победу в овертайме 3:2, которую принёс Никита Кирьянов. Таким образом, ярославцы уверенно лидируют на Западе, имея в своём активе 74 очка.

Ну а омичи в пятницу гостили на Ходынке в Москве, где встречались со «Спартаком». И Рид Буше, Николай Прохоркин, Дамир Шарипзянов, Иван Телегин, Павел Хомченко и компания взяли верх в непростом матче – 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

15 октября в Омске «Локомотив» уступил «Авангарду» 1:4. Настало ли время для реванша? С одной стороны, волжане явно самые стабильные на Западе, с другой, сибиряки очень уж хороши. И дело дойдёт до овертайма. И железнодорожникам опять повезёт, как в пятницу», — приводит слова Плющева «Всёпроспорт».

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