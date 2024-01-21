«Бетис» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Популярный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Примеры «Бетис» — «Барселона».

Ставка: обе забьют за 1.59.

«Хороший матч в чемпионате Испании — «Бетис» — «Барселона». Понятно, что «Барселона» дома против «Бетиса» — это одна история, а «Барселона» на выезде – немножечко иная.

У «Барселоны» сейчас большое количество проблем, много травмированных, и практически в каждом матче «Барселона» пропускает. В первом круге «Барса» была хороша, вообще никаких вариантов «Бетису» не оставила, выиграла 5:0, до этого было 4:0. Но это всё домашние матчи для «Барселоны», а в выездных встречах «Барселона» обязательно пропускает и обязательно забивает «Бетису».

Поэтому напрашивается вариант «обе забьют», — приводит слова Генича «РБ Спорт».