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«Бетис» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

«Бетис» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч Примеры
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Популярный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Примеры «Бетис» — «Барселона».

Ставка: обе забьют за 1.59.

«Хороший матч в чемпионате Испании — «Бетис» — «Барселона». Понятно, что «Барселона» дома против «Бетиса» — это одна история, а «Барселона» на выезде – немножечко иная.

У «Барселоны» сейчас большое количество проблем, много травмированных, и практически в каждом матче «Барселона» пропускает. В первом круге «Барса» была хороша, вообще никаких вариантов «Бетису» не оставила, выиграла 5:0, до этого было 4:0. Но это всё домашние матчи для «Барселоны», а в выездных встречах «Барселона» обязательно пропускает и обязательно забивает «Бетису».

Испания - Примера . 21-й тур
21 января 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Бетис
Севилья
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Поэтому напрашивается вариант «обе забьют», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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