«Бетис» — «Барселона»: прогноз Эдуарда Мора на игру чемпионата Испании

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на игру чемпионата Испании «Бетис» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» за 1.87.

«Непростая, но довольно интересная игра для прогноза. На четвертом месте «Барселона», сыграла 19 игр и на 7 очков отстает от «Реала», идущего на втором месте, но при этом именно на «Реал» ориентируется «Барселона», а не на «Жирону». На 10 очков меньше у «Бетиса» и сыграно на одну игру больше.

Сезон у «Барселоны» очень-очень плохой, но тем не менее команда все равно находится вверху, борется за самые высокие места. Надо сказать, что большое количество травм сказывается на «Барселоне». Много травм футболистов в линии обороны, центре поля и в линии атаки доставляют неудобства. Но мне кажется, что главная проблема — это отсутствие тер Штегена. Второй вратарь явно не справляется со своей функцией, потому что «Барса» пытается владеть мячом и в случае потери очень высоко пытается его отнимать, прессинговать. Так вот, когда «Барса» прессингует и соперник делает длинную передачу за спину, очень важно, чтобы вратарь играл, как последний защитник, чтобы он выходил как можно выше, эти мячи выбивал, сохранял, страховал своих защитников и хорошо играл ногами. Так вот — сменщик тер Штегена этого абсолютно не делает. На мой взгляд, в игре «Барселоны» это самая главная и большая проблема. А из хорошего – вернулся в стартовый состав Педри, безусловно, команду усилит, также Ферран Торрес начал голы забивать, начинает потихонечку оживать Левандовский. Я думаю, что в этом плане «Барса» начнет немного прибавлять и свои очки набирать. Ну и, конечно, Левандовский должен забивать очень-очень много, мы знаем — это один из лучших нападающих, и он везде, где бы ни играл, забивал большое количество голов. Я думаю, что он должен наверстать то, что он не забил до этого за «Барсу» в этом сезоне, и уже, может быть, даже в ближайших матчах, потому что все равно повод для оптимизма есть.

Что касается «Бетиса», то это команда, которая любит играть с мячом, которая очень сильно этот мяч любит не отдавать. Эта команда подходит по стилистике «Барсе», потому что она «Барсу» как минимум не перебегает, а у «Барсы» как раз проблема с теми командами, которые в плане физики ее превосходят и нивелируют ее сильные стороны. То есть, по сути, «Бетис» будет играть в футбол, похожий на тот, в который играет «Барселона», но как бы там «Бетис» ни старался, все равно в этом плане «Барса» сильнее. Тем не менее при такой большой мотивации все равно «Барса», на мой взгляд, в этом матче фаворит и добьется победы», — сказал Мор.