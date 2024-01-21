«Бетис» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на игру Примеры 21 января

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Бетис» — «Барселона».

Ставка: обе забьют за 1.70.

«Бетис» примет дома «Барселону» в очередном туре испанской лиги. Интересная игра, думаю, хозяева поля доставят проблем сопернику.

«Бетис» в последнем туре сумел обыграть «Гранаду» (1:0). Клубу было важно выиграть, потому что до этого он шел на серии без викторий уже из шести встреч. Да, большинство соперников у «зелено-белых» за этот период были достаточно сильными — 1:1 с «Жироной» и с «Реалом» Мадрид, 0:0 с «Реалом Сосьедад». Однако более простым противникам «бетикос» проигрывали — 1:2 от «Сельты» и 0:1 от «Алавеса». Последний матч пришелся на Кубок Испании, откуда «Бетис» и вылетел. А в Ла Лиге он уже опустился на седьмое место, за пределы зоны еврокубков.

«Барселона» же сумела пройти в следующий этап Кубка. Хотя ожидания от игры «сине-гранатовых» довольно высокие. Так что даже один пропущенный мяч от «Унионстаса» из низшего дивизиона вызывал критику подопечных Хави, пусть они и победили по итогу — 3:1. В остальных встречах недавно каталонцы выигрывали, но часто они делали это недостаточно уверенно, забивая лишь в концовке. Подтверждением этому служил и предыдущий раунд Кубка, в котором «Барса» была близка к неудаче с другим легким, как казалось, соперником — 3:2 с «Барбастро». Да и в финале Суперкубка коллектив не сумел составить конкуренцию «Реалу» — 1:4.

В таблице каталонцы все еще идут высоко, борются за третье место. Но сейчас я не уверен, что они наберут три очка. «Бетис» — крепкий коллектив, который уже отбирал очки у «Жироны» и «Реала» Мадрид. Так что «Барселоне», которая выступает хуже лидеров, будет тут еще сложнее», — приводит слова Мостового «Всепроспорт».