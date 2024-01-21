«Реал Мадрид» – «Альмерия»: прогноз Константина Генича на игру чемпионата Испании

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» – «Альмерия» в 21-м туре испанской Примеры сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Реала» и обе забьют за 2.40.

«Мадридский «Реал» после вылета из Кубка короля и победы в Суперкубке теперь сосредоточит свое внимание на Лиге чемпионов и на чемпионате. Требл уже сделать не получится. Очень тоже такая драматичная, эмоциональная получилась игра, дерби против «Атлетико» в Кубке Испании. Много сил у «Реала» забирают последние игры — с тем же «Атлетико» два матча почти подряд, встреча с той же «Барселоной». Может быть, она была в таком эконом-режиме, но всё равно перелёт в Саудовскую Аравию, возвращение… Это всё, конечно, накладывает определённый отпечаток.

Я думаю, что ротация на матч «Реала» против «Альмерии» быть должна. Команды с разных полюсов турнирной таблицы, «Альмерия» — последняя, по-прежнему без побед. И поверить, что первую победу в чемпионате «Альмерия» добудет именно в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу», было бы слишком наивно. Я верю, что «Альмерия» может забить, слишком большое давление на «Реал», плюс есть травмы у многих игроков обороны. И напряжение может сказаться, и где-то чуть недонастрой у «Реала» вполне может быть. И плюс, мы видим, не всегда удачно действуют голкиперы Кепа и Лунин. Поэтому, если «Альмерия» сыграет смело, а не просто в окопах будет отсиживаться, забить «Реалу» она вполне сможет.

Поверю в то, что это произойдёт в варианте «победа «Реала» и обе забьют». Я вижу определённую почву жизненную. Мне кажется, такой вариант вполне имеет право на прогноз», — сказал Генич.