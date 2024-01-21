«Бавария» — «Вердер»: ставка Эльвина Керимова на игру Бундеслиги

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Бундеслиги «Бавария» — «Вердер».

Ставка: победа «Баварии» и ТМ 4.5 за 1.89.

«Мюнхенцы начали год и закрыли первый круг разгромной победой над «Хоффенхаймом». Но встреча получилась не самой зрелищной. В первом тайме «Бавария» вообще ничего не создавала, соперник грамотно защищался всей командой. По сути, в первой 45-минутке у команды Тухеля толком моментов и не было, только гол Мусиалы. А во втором тайме «Бавария» в начале поднажала, ускорила движение мяча и создала пару моментов. Потом был отрезок, когда «Хоффенхайм» создал сам три железобетонных момента, но все их не использовал. В том числе дважды спас «Баварию» Нойер. Ещё один раз попал в перекладину нападающий «Хоффенхайма».

А потом уже гости, когда простили соперника, получили ещё два в свои ворота. «Бавария» обычно наказывает за такие ошибки. Но всё равно такое противоречивое впечатление от игры мюнхенцев. С другой стороны, нужно уже смириться с тем, что «Бавария» стала контратакующей машиной. В позиционных атаках моменты создаёт она тяжело, а вот на контратаках — пожалуйста, в быстрых атаках, ну или благодаря индивидуальному исполнению своих лидеров.

«Вердер» провёл скучный матч с «Бохумом». Очень скучный был первый тайм, вообще без моментов. В начале второго «Вердер» пропустил и в концовке, в добавленное время, сравнял счёт – 1:1. Голы с обеих сторон были забиты дальними ударами, что логично, потому что моментов было очень мало в этой игре. И логично в том смысле, что голы могли быть только вот такими, да необычными, издали. Всё-таки нечасто так забиваются голы. «Вердер» играл в своей привычной манере: забросы, борьба за подборы, силовой футбол с низким качеством исполнения в атаке.

С «Баварией» у «Вердера», я думаю, минимум шансов. «Зелёно-белые» в позиционной обороне, особенно в гостях, не блещут, не выделяются качеством. Я думаю, что это будет та игра, в которой мюнхенцы как раз в позиционных атаках будет моменты создавать. Да, это их проблема в этом сезоне. Но с «Вердером» я думаю, что «Бавария» её решит и, мне кажется, победит.

Другое дело, что я не думаю, что матч будет суперрезультативным, потому что, в принципе, если посмотреть с конца ноября, то у команды Тухеля почти нет матчей, в которых общий тотал голов превышал бы четыре мяча. Так что я возьму тут ставку на победу «Баварии» и общий тотал голов меньше 4.5 с хорошим коэффициентом.

Вполне возможно, что «Бавария» уложится тут в три мяча, может победить и 4:0. Ну, если так победит, эта ставка зайдёт всё равно. И плюс у мюнхенцев в середине следующей неделе в перенесённом туре игра с «Унионом». Может быть, где-то будет распределять силы Тухель. Хотя понятно, что, когда есть такой конкурент, как «Байер», нужно выкладываться по полной в каждой игре. Но, повторюсь, мне кажется, что этот матч завершится закономерно — победой «Баварии», а общий тотал голов будет меньше 4.5», — приводит слова Керимова «Всёпроспорт».