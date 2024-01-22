«Брайтон» — «Вулверхэмптон»: получи бонус до 30 тыс. рублей к матчу АПЛ

22 января состоится матч АПЛ «Брайтон» — «Вулверхэмптон». Начало — в 22:45 мск. Ты можешь получить приветственный бонус до 30 000 рублей от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться и подтвердить личность.

Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «чаек» можно с коэффициентом 1.64. Шансы «волков» оцениваются в 5.00. На ничью дают коэффициент 4.30.

Аналитики считают, что игра «Брайтон» — «Вулверхэмптон» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.46. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.66.

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