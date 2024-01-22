СКА — «Динамо» Мн: во сколько начало матча КХЛ, какие прогнозы и ставки

22 января состоится матч СКА — «Динамо» Минск. Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.65. Шансы минчан оценили в 4.70. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Аналитики считают, что матч СКА – «Динамо» Минск получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.55, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.35. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.85. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 5.00.

Армейцы с Невы занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 72 очка. Команда отстаёт от лидирующего «Локомотива» всего на два очка. Ровно столько же петербуржцам не хватает до второй строчки. Клуб из Санкт-Петербурга уже гарантировал себе участие в Кубке Гагарина. Подопечные Романа Ротенберга выиграли четыре из пяти последних встреч. Они победили «Витязь» (4:0), «Спартак» (5:2), «Амур» (6:2) и «Куньлунь» (3:1). Уступил СКА на этом отрезке только в матче с «Северсталью» (2:3).

Минское «Динамо» пока не гарантировало себе участие в Кубке Гагарина, но придерживается плана. Команда занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 51 очко. Она опережает «Витязь», располагающийся на строчку ниже, на 10 очков.