Илья Ковальчук заработал 500 тыс. рублей в копилку фонда «Созвездие Добра»

21 января во время матча чемпионата КХЛ «Ак Барс» – «Спартак» нападающий ХК «Спартак», амбассадор букмекерской компании «Лига Ставок» Илья Ковальчук забросил пятую с момента возобновления спортивной карьеры шайбу в ворота соперника. В результате на текущий момент хоккеист заработал 500 тыс. рублей, которые пойдут на благотворительные цели.

Благотворительная акция «Умножаем на 100», запущенная «Лигой Ставок» в поддержку фонда «Созвездие Добра», приурочена к возвращению на лёд прославленного хоккеиста, олимпийского чемпиона Ильи Ковальчука. За каждую заброшенную шайбу и голевую передачу Ильи в рамках регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023/2024 компания перечисляет по 100 тыс. рублей в фонд.

Собранные средства будут направлены на строительство хоккейного корта для детей-сирот в одном из российских регионов. Это уже 17-я спортивная площадка, которая будет построена при поддержке «Лиги Ставок» на территории детских социальных учреждений.

Продолжайте следить за игрой амбассадора «Лиги Ставок» и болейте за выдающегося российского спортсмена!

«Лига Добра» — совместная корпоративно-социальная программа букмекерской компании «Лига Ставок» и благотворительного фонда «Созвездие Добра». Программа направлена на поддержку детско-юношеского спорта, спортсменов разных поколений и развитие спортивной инфраструктуры в России.

Программа работает в 26 регионах, поддержка оказывается более чем 800 ветеранам спорта, более чем 2000 подопечных детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. При участии благотворительного фонда уже построено 16 спортивных площадок на территории детских социальных учреждений в разных регионах страны.