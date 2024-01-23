«Челси» — «Мидлсбро»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка лиги «Челси» — «Мидлсбро».

Ставка: победа «Челси» с форой (-1.5) за 1.78.

«Челси» и «Мидлсбро» сыграют в ответном матче полуфинала Кубка лиги. Представитель Чемпионшипа находится в шаге от мини-сенсации — он в первом матче уже сумел обыграть «синих». Правда, подопечные Почеттино, конечно, просто так победу тут не согласятся отдать. Так что я жду интересного матча точно.

Поражение «Челси» в первом полуфинале Кубка было неожиданным не только из-за разного уровня противников. Для «синих» эта неудача стала первой за пять игр. В остальных противостояниях подопечные Почеттино добывали победы. Правда, соперники у них были не из особо сложных — 4:0 с «Престоном», 3:2 с «Лутон Таун» и 2:1 с «Кристал Пэлас». После проигрыша «Мидлсбро» «Челси» обыграл уже довольно крепкого противника — 1:0 с «Фулхэмом».

А вот «Мидлсбро», победив «Челси» в первой игре, сумел прервать свою небольшую серию проигрышей. Хотя одна из тех неудач была ожидаема — 0:1 от «Астон Виллы» в Кубке Англии. А вот после игры с «синими» «боро» не проигрывали — 3:1 с «Миллуолом» и 1:1 с «Ротерхэмом». В Чемпионшипе подопечные Кэррика показывают весьма неплохие результаты, несколько побед отделяет их от зоны плей-офф.

Да, в первом матче «Челси» почти без шансов проиграл. Но, помимо запредельной мотивации, которая будет у команды Почеттино, на её стороне ещё и график. Ведь у представителя АПЛ было больше недели для подготовки к этой игре. А «Мидлсбро» был вынужден провести матч несколько дней назад.

Учитывая все эти факторы, всё же предложу тут поставить на победу «Челси» с форой (-1.5) мяча», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».