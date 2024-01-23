«Сельта» — «Реал Сосьедад»: когда матч Кубка Испании, кто фаворит, прогнозы и ставки

23 января состоится матч 1/4 финала Кубка Испании «Сельта» — «Реал Сосьедад». Начало игры — в 23:30 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу бело-голубых можно с коэффициентом 2.35. Шансы «небесных» оценили в 3.15. Ставки на ничью принимаются за 3.15.

Эксперты считают, что матч «Сельта» — «Реал Сосьедад» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.58. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.52. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.37. Поставить на «обе забьют» можно за 2.05.

«Кельты» проводят слабый сезон и располагаются лишь на 16-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 17 очков. Они опережают зону вылета всего лишь на два очка. Рафаэль Бенитес хоть и выдал неудачный старт в этом сезоне, но затем разогрел команду. В 10 последних матчах во всех турнирах «небесные» проиграли только «Вильярреалу» (2:3) и как раз бело-голубым (0:1).

«Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице Примеры, набрав 35 очков. Команда победила в 9 из 21 встреч, потерпев четыре поражения. Забила она 32 мяча, а пропустила 21. Шесть очков отделяют подопечных Иманола Альгуасиля от зоны попадания в Лигу чемпионов.

Купленный летом Арсен Захарян пока оставляет не лучшие впечатления. Пользы в нападении от футболиста мало. В 14 встречах в Примере на счету россиянина всего лишь одна результативная передача. Недавно футболист дал интервью, в котором пообещал скоро начать забивать. Он отметил, что пока ему просто «не фартит».